Fenerbah Beko, Anadolu Efes'e karşı 22 farkla kazandı

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 90-68 yendi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko Ülker Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırladı.

İlk çeyreği 24-16 önde bitiren Fenerbahçe Beko, devreye 47-31'le önde girdi. İkinci yarıyada daha agresif bir oyun gösteren ev sahibi takım 3. çeyrekte farkı açtı ve 68-45'le son çeyreğe girdi.

FENERBAHÇE 22 FARKLA KAZANDI

Sarı-Lacivertli takım karşılaşmanın başından sonunan kadar üstün götürdüğü mücaledede 22 fark atarak 90-68 kazandı.

Alınan bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 6 maç sonra kazanmayı başardı.