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- Fenerbah Beko, Anadolu Efes'e karşı 22 farkla kazandı
Fenerbah Beko, Anadolu Efes'e karşı 22 farkla kazandı
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 90-68 yendi.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 22:20
ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko Ülker Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırladı.
İlk çeyreği 24-16 önde bitiren Fenerbahçe Beko, devreye 47-31'le önde girdi. İkinci yarıyada daha agresif bir oyun gösteren ev sahibi takım 3. çeyrekte farkı açtı ve 68-45'le son çeyreğe girdi.
FENERBAHÇE 22 FARKLA KAZANDI
Sarı-Lacivertli takım karşılaşmanın başından sonunan kadar üstün götürdüğü mücaledede 22 fark atarak 90-68 kazandı.
Alınan bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 6 maç sonra kazanmayı başardı.