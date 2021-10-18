Euro
10.8304
0.78%
Dolar
9.3213
0.65%
Altın
528.21
0.35%
Borsa
1.418
0.58%
Bitcoin
571.588
1.58%
EXEN Coin
20.67
2.12%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Fenerbah Beko, Anadolu Efes'e karşı 22 farkla kazandı

    ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında, Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i 90-68 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 22:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbah Beko, Anadolu Efes'e karşı 22 farkla kazandı

    ING Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Beko Ülker Etkinlik Salonu'nda Anadolu Efes'i ağırladı.

    İlk çeyreği 24-16 önde bitiren Fenerbahçe Beko, devreye 47-31'le önde girdi. İkinci yarıyada daha agresif bir oyun gösteren ev sahibi takım 3. çeyrekte farkı açtı ve 68-45'le son çeyreğe girdi.

    FENERBAHÇE 22 FARKLA KAZANDI

    Sarı-Lacivertli takım karşılaşmanın başından sonunan kadar üstün götürdüğü mücaledede 22 fark atarak 90-68 kazandı.

    Alınan bu galibiyetle Fenerbahçe Beko, Efes karşısında 6 maç sonra kazanmayı başardı.

    Fenerbah Beko, Anadolu Efes e karşı 22 farkla kazandı #1

    Fenerbah Beko, Anadolu Efes e karşı 22 farkla kazandı #2

    Fenerbah Beko, Anadolu Efes e karşı 22 farkla kazandı #3

    Fenerbah Beko, Anadolu Efes e karşı 22 farkla kazandı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir