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Fenerbahçe, Attila Szalai transferini açıkladı

Fenerbahçe, Attila Szalai transferini açıkladı

Fenerbahçe, Attila Szalai ve kulübü Apollon Limassol ile anlaşmaya vardı. Macar oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul’a davet edildi.