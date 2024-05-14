Fenerbahçe başkanlığına aday olan Aziz Yıldırım'ın Mourinho vaadi dünya basınında Fenerbahçe'de başkanlığa adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım'ın Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini açıklaması, Avrupa medyasında manşet oldu..

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ensonhaber.com

İstediği başarılara bir türlü ulaşamayan Fenerbahçe'de yeni bir dönemin kapısı aralandı.

Kulübe 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, yeniden aday oldu.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, başarısız geçen 6 yılın ardından böyle bir karar aldığını belirterek başkan olduğu takdirde, ilk iş Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceğini söyledi.

Yıldırım'ın Mourinho açıklaması, ülke gündeminde olduğu kadar dünya basınında da geniş yer edindi..

"Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı"

The Sun'ın haberinde, "Jose Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı." ifadeleri kullanıldı.

Football Italia'da yer alan haberde, Fenerbahçe'de favori teknik direktör adayının Jose Mourinho olduğunu belirtti. Haberde, "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho." denildi.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde, "Jose Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Tutto Mercato'da yer alan haberde ise, "Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, seçilirse göreve Mourinho'yu getireceğini açıkladı." denildi.

"Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın"

Portekiz medyasından Record'un haberinde, "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'yu garanti etti." ifadeleri yer aldı.

A Bola'da yer alan haberde ise şu başlık atıldı: "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın."