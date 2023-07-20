Fenerbahçe, Becao'yu duyurdu: Bonservis bedeli belli oldu Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Fenerbahçe bu transfer için Udinese'ye 8.3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe Yönetimi, Rodrigo Becao transferi için uzun bir mesai harcadı.

Udinese pazarlıklarda yüksekten uçtu, sarı-lacivertliler pes etmedi.

Hem Becao’nun ısrarı hem de yönetimin inadı sayesinde bu transferde mutlu sona ulaşıldı.

Fenerbahçe, Rodgigo Becao transferini resmen açıkladı.

8.3 milyon euro bonservis bedeli ödenecek

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı stoper için Udinese'ye 8.3 milyon euro bonservis bedelinin 3 yılda 5 taksitte ödeneceği ifade edildi.

5 yıllık sözleşme imzalanacak

Ayrıca oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

KAP'a bildirdiler

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Profesyonel futbolcu Rodrigo Nascimento França (Becao)'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.



Udinese Calcio kulübüne toplam transfer bedeli olan 8.312.500 Avro 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödenecektir.



FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri taraflarca yarı yarıya paylaşılacaktır.

"Bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum"

Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Becao şunları söyledi:

Çok mutluyum. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma imza attıktan sonra zaten başka bir duygu hissetmeniz mümkün değil. O yüzden bu ailenin bir parçası olduğum için çok mutluyum. Bu forma ile pek çok kupa kazanmayı umuyorum. Biliyorum ki burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz.

En hareketli takım Fenerbahçe

Fenerbahçe 3 büyükler içerisinde transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan birisi oldu.

7 oyuncuyla sözleşme imzalandı

Fenerbahçe şu ana kadar 7 futbolcuyu renklerine bağladı.

Szymanski'ye 9 milyon 750 bin euro, Becao'ya 8 milyon 310 bin euro bonservis bedeli ödeyen sarı- lacivertliler Dusan Tadic, Edin Dzeko, Alexander Djiku, Ryan Kent ve Umut Nayir'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı.