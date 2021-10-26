Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 74-76 mağlup oldu

THY Euroleague'in 6. haftasında Barcelona'yı evinde ağırlayan Fenerbahçe Beko, son saniyede gelen sayıyla 74-76 yenildi.

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de Barcelona ile karşılaştı.

Etkili başlayan temsilcimiz, ilk çeyreği 20-15 önde götürdü. İkinci çeyrekte Barcelona'nın agresif oyunu karşısında etkili olamayan Fenerbahçe, devreyi 29-35 geride kapattı.

Üçüncü çeyrekte tempolu bir oyun sergileyen Fenerbahçe, İspanyol temsilcisiyle arasındaki farkı 1'e düşürerek 48-49'luk skorla bitirdi.

FENERBAHÇE 4. KEZ YENİLDİ

İki takımın da kıran kırana mücadele ettiği son çeyrekte, Fenerbahçe, Barcelona'nın son saniyedeki hücumunda Mirotic'in sayısına engel olamayınca, 76-74'lük skorla sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Jan Vesely 24 sayı, 8 ribaund, Guduric ise 17 sayıyla oynadı.

Fenerbahçe bu sezon Euroleague'de 4. kez yenilirken, evinde ilk kez kaybetti.

Barcelona ise bu sezon 6'da 6 yaparak liderliğini kimseye bırakmadı.