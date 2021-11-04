Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova'yı 82-91 yendi

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'yı 82-91 yendi.

THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk oldu.

İki takım da karşılaşmaya tempolu başlarken ilk yarıyı Fenerbahçe 44-49 önde kapattı. İkinci yarıda da kıran kıran geçen mücadeleyi kazanan taraf sarı lacivertli ekip oldu.

FENERBAHÇE BEKO AVRUPA'DA 3. GALİBİYETİNİ ALDI

Rus ekibi karşısında maçı baştan sona üstün götüren Kanarya, Nando de Colo'nun 18 sayıyla yıldızlaştığı maçı 82-91 kazandı ve EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı.

CSKA ise 4. mağlubiyetini aldı.