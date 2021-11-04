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    Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova'yı 82-91 yendi

    Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova'yı 82-91 yendi

    THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko deplasmanda CSKA Moskova'yı 82-91 yendi.
    • Haber Merkezi
    • 04.11.2021 - 22:07
    • Güncelleme : 04.11.2021 - 23:01
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    THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, CSKA Moskova'ya konuk oldu.

    İki takım da karşılaşmaya tempolu başlarken ilk yarıyı Fenerbahçe 44-49 önde kapattı. İkinci yarıda da kıran kıran geçen mücadeleyi kazanan taraf sarı lacivertli ekip oldu.

    Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova yı 82-91 yendi #1

    FENERBAHÇE BEKO AVRUPA'DA 3. GALİBİYETİNİ ALDI

    Rus ekibi karşısında maçı baştan sona üstün götüren Kanarya, Nando de Colo'nun 18 sayıyla yıldızlaştığı maçı 82-91 kazandı ve EuroLeague'deki 3. galibiyetini aldı.

    CSKA ise 4. mağlubiyetini aldı.

    Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova yı 82-91 yendi #2

    Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova yı 82-91 yendi #3

    Fenerbahçe deplasmanda CSKA Moskova yı 82-91 yendi #4

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