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    Fenerbahçe Beko'da bir kişinin korona testi pozitif çıktı

    Fenerbahçe Beko'da bugün yapılan testlerde 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
    • İHA
    • 12.01.2021 - 02:08
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    Fenerbahçe Beko'da bir kişinin korona testi pozitif çıktı

    Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

    "İZOLASYON VE TEDAVİ SÜREÇLERİ BAŞLATILMIŞTIR"

    Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
    "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."

    Fenerbahçe Beko da bir kişinin korona testi pozitif çıktı #1

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