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- Fenerbahçe Beko'da bir kişinin korona testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Beko'da bir kişinin korona testi pozitif çıktı
Fenerbahçe Beko'da bugün yapılan testlerde 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
- İHA
- 12.01.2021 - 02:08
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
"İZOLASYON VE TEDAVİ SÜREÇLERİ BAŞLATILMIŞTIR"
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."