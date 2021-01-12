Fenerbahçe Beko'da bir kişinin korona testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Beko'da bugün yapılan testlerde 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

"İZOLASYON VE TEDAVİ SÜREÇLERİ BAŞLATILMIŞTIR"

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımımızın oyuncularının, teknik ekibinin ve personelinin Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda uygulanan Covid-19 testlerinde bir kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Klinik şikayeti olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçleri başlatılmıştır."