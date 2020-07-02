Fenerbahçe Beko'nun yeni koçu belli oldu

Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Obradovic ile yollarını ayıran Sarı-Lacivertliler, NBA takımlarından Sacramento Kings'te yardımcı antrenörlük yapan Sırp koç Igor Kokoskov ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

IGOR KOKOSKOV KİMDİR?

Son 17 yılında NBA'de görev alan Sırp hoca, 2000 yılında Alvin Gentry'nin yardımcısı olarak Los Angeles Clippers teknik ekibine katıldığında Amerikalı olmayan ilk yardımcı hoca olmuştu. NBA'de Phoenix Suns'ı çalıştıran Kokoskov; Los Angeles Clippers, Detroit Pistons, Orlando Magic, Cleveland Cavaliers ve Sacramento Kings'te de yardımcı antrenörlük yaptı.

OBRADOVIC'İN YARDIMCILIĞINI YAPTI

Sırp hoca, 2004 ve 2005'te Sırbistan-Karadağ Milli Takımı'nda Zeljko Obradovic'in yardımcısı olarak görev aldı. Kariyerinde Gürcistan ve Slovenya milli takımlarının başantrenörlüğünü de üstlenen Sırp teknik adam, Slovenya ile 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşadı.