Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 82-74 yendi

Basketbolda Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 82-74 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi bu hafta dev maça sahne oldu.

Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex'e konuk oldu.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 27-21 önde bitirirken, ikinci çeyrekte daha etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

FENERBAHÇE LİGDE SEKİZİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçtiği müsabakadan 82-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 4. kez mağlup oldu.



