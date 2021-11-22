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- Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 82-74 yendi
Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 82-74 yendi
Basketbolda Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 82-74 mağlup etti.
- AA
- 22.11.2021 - 00:21
- Güncelleme : 22.11.2021 - 00:51
ING Basketbol Süper Ligi bu hafta dev maça sahne oldu.
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex'e konuk oldu.
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 27-21 önde bitirirken, ikinci çeyrekte daha etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-41 üstün gitti.
FENERBAHÇE LİGDE SEKİZİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçtiği müsabakadan 82-74 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 4. kez mağlup oldu.