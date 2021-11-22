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    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 82-74 yendi

    Fenerbahçe, Beşiktaş'ı 82-74 yendi

    Basketbolda Beşiktaş'a konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 82-74 mağlup etti.
    • AA
    • 22.11.2021 - 00:21
    • Güncelleme : 22.11.2021 - 00:51
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    ING Basketbol Süper Ligi bu hafta dev maça sahne oldu.

    Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Icrypex'e konuk oldu.

    Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 27-21 önde bitirirken, ikinci çeyrekte daha etkili bir mücadele ortaya koyan Fenerbahçe, soyunma odasına 46-41 üstün gitti.

    Fenerbahçe, Beşiktaş ı 82-74 yendi #1

    FENERBAHÇE LİGDE SEKİZİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI

    İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 59-54 önde geçtiği müsabakadan 82-74 galip ayrıldı.

    Fenerbahçe Beko, bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Icrypex ise 4. kez mağlup oldu.

    Fenerbahçe, Beşiktaş ı 82-74 yendi #2

    Fenerbahçe, Beşiktaş ı 82-74 yendi #3

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