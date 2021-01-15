Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile anlaştı

Fenerbahçe, Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel'i transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

SEZON SONU GELECEK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı.



