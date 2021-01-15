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    Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile anlaştı

    Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile anlaştı

    Fenerbahçe, Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel'i transfer ettiğini açıkladı.
    • AA
    • 15.01.2021 - 22:19
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 22:39
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    Fenerbahçe Spor Kulübü, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.

    SEZON SONU GELECEK

    Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.

    23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı.

    Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile anlaştı #1

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