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- Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile anlaştı
Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel ile anlaştı
Fenerbahçe, Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel'i transfer ettiğini açıkladı.
- AA
- 15.01.2021 - 22:19
- Güncelleme : 15.01.2021 - 22:39
Fenerbahçe Spor Kulübü, İngiltere'nin Queens Park Rangers takımında forma giyen Bright Osayi-Samuel ile 4 sezon için anlaşmaya varıldığını açıkladı.
SEZON SONU GELECEK
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır." ifadeleri kullanıldı.
23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısında yetişti. 2017'de QPR'a giden Bright Osayi-Samuel, 115 maçta 13 gol ve 13 asistle oynadı.