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    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler

    Süper Lig'in 22. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Çaykur Rizespor'un muhtemel 11'leri.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2021 - 07:13
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    Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.

    Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

    Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

    Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.

    İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

    Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Meriah, Emir Dilaver, Melnjak, Murat Sağlam, Michalak, Doğan Erdoğan, Donsah, Jovancic, Samudio

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