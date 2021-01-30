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- Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'ler
- Haber Merkezi
- 30.01.2021 - 07:13
Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde oynadığı son 7 maçın 6'sını kazanan, 1'inde ise berabere kalan sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
Teknik direktör Erol Bulut'un öğrencileri, haftaya 42 puanla 2. sırada giriyor.
İki takım arasında ligin ilk haftasındaki mücadeleyi Fenerbahçe deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Luiz Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Onur Bulut, Meriah, Emir Dilaver, Melnjak, Murat Sağlam, Michalak, Doğan Erdoğan, Donsah, Jovancic, Samudio