Fenerbahçe, Denizlispor'a gönderme yaptı

Fenerbahçe, Denizlispor'a gönderme yaptı

Denizlispor karşısında deplasmanda 2-0 kazanan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından rakibine göndermeli paylaşımda bulundu.

Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

DENİZLİSPOR'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

Denizlispor Twitter hesabından 2005 yılına ait maçın görüntülerini (Maç 1-1 berabere bitmiş ve Fenerbahçe son hafta şampiyonluğu Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'a kaptırmıştı) paylaşarak "hatırla" notunu düşerek sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı.





"BAKTIKÇA BİZİ HATIRLA"

Kazanılan maçın ardından Fenerbahçe'den Denizlispor'a göndermeli bir paylaşım geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma, "Baktıkça bizi HATIRLA" notu düşüldü.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Paylaşımdan haberim yoktu / HABERİ İÇİN TIKLAYIN