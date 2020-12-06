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    Fenerbahçe, Denizlispor'a gönderme yaptı

    Fenerbahçe, Denizlispor'a gönderme yaptı

    Denizlispor karşısında deplasmanda 2-0 kazanan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından rakibine göndermeli paylaşımda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2020 - 23:56
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 00:33
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    Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.

    DENİZLİSPOR'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM

    Denizlispor Twitter hesabından 2005 yılına ait maçın görüntülerini (Maç 1-1 berabere bitmiş ve Fenerbahçe son hafta şampiyonluğu Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'a kaptırmıştı) paylaşarak "hatırla" notunu düşerek sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı.

    Fenerbahçe, Denizlispor a gönderme yaptı #1

    "BAKTIKÇA BİZİ HATIRLA"

    Kazanılan maçın ardından Fenerbahçe'den Denizlispor'a göndermeli bir paylaşım geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma, "Baktıkça bizi HATIRLA" notu düşüldü.

    Fenerbahçe, Denizlispor a gönderme yaptı #2

     

    Fenerbahçe, Denizlispor a gönderme yaptı #3

    Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Paylaşımdan haberim yoktu / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Fenerbahçe, Denizlispor a gönderme yaptı #4

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