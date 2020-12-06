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Fenerbahçe, Denizlispor'a gönderme yaptı
Denizlispor karşısında deplasmanda 2-0 kazanan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından rakibine göndermeli paylaşımda bulundu.
- Haber Merkezi
- 06.12.2020 - 23:56
- Güncelleme : 07.12.2020 - 00:33
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe, 2-0'lık skorla kazandı.
DENİZLİSPOR'DAN GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Denizlispor Twitter hesabından 2005 yılına ait maçın görüntülerini (Maç 1-1 berabere bitmiş ve Fenerbahçe son hafta şampiyonluğu Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'a kaptırmıştı) paylaşarak "hatırla" notunu düşerek sarı-lacivertli taraftarları kızdırmıştı.
"BAKTIKÇA BİZİ HATIRLA"
Kazanılan maçın ardından Fenerbahçe'den Denizlispor'a göndermeli bir paylaşım geldi. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma, "Baktıkça bizi HATIRLA" notu düşüldü.
Denizlispor Başkanı Ali Çetin: Paylaşımdan haberim yoktu / HABERİ İÇİN TIKLAYIN