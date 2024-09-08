Fenerbahçe, Filip Kostic'i duyurdu Fenerbahçe, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda Juventus ile anlaşmaya vardı..

İHA

Süper Lig'de 4 hafta sonunda 10 puan toplayan ve milli araya maç fazlasıyla lider olarak giren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

13 Eylül Cuma akşamı sona erecek transfer dönemi öncesinde sarı-lacivertliler, son hamlesini kanat bölgesine yaptı..

KOSTIC FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe, Filip Kostic transferi için Juventus ile anlaşma sağladı.

Sırp oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi satın alma opsiyonlu kiralık şekilde gerçekleşti.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Haberi Fenerbahçe duyurdu:

Kulübümüz, Filip Kostic’in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.



Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul’a davet edilmiştir.

PİYASA DEĞERİ 6.5 MİLYON EURO

Deneyimli kanat oyuncusu Kostic, geçen sezon 33 müsabakada 2 bin 107 dakika süre aldı. Yaptığı 4 asistle takımına katkı sağladı.

Güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro olarak gösterilen Filip Kostic'in kulübü Juventus ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GALATASARAY PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın da gündemine gelen Kostic, sarı-kırmızılı takıma gitmeye ikna olmamış ve görüşmeler tıkanmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)