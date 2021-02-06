Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

Haftalardır sonucu merak edilen dev derbi geldi çattı...

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği kritik karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'nin derbi kadrosunda Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci yer alamayacak. Ayrıca hafta içinde sakatlık geçiren Luis Gustavo'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

Galatasaray'da ise yeni transfer Gedson Fernandes kadroda olmayacak. Feghouli'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç 0-0 berabere bitmişti.

MUHTEMEL 11’LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Osayi-Samuel, Thiam.

Galatasaray: Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Feghouli (Emre Kılınç), Arda Turan, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed.