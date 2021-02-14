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    Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından paylaşımda bulundu

    Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından paylaşımda bulundu

    Galatasaray maçında Kasımpaşa'nın tartışılan penaltı pozisyonunun ardından Fenerbahçe, göndermede bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2021 - 23:01
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 23:08
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    Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile sona eren maçta penaltı tartışması yaşandı.

    Konuk ekip Kasımpaşa, Varga'nın yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı beklerken hakem Erkan Özdamar oyunu devam ettirdi.

    "ADALET YOK"

    Fenerbahçe, tartışmalı Galatasaray-Kasımpaşa maçının ardından resmi Twitter hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.

    Sarı lacivertli ekip yaptığı paylaşımda, "Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, ADALET YOK" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından paylaşımda bulundu #1

    Kasımpaşa'nın penaltı beklediği pozisyon / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    Fenerbahçe, Galatasaray maçının ardından paylaşımda bulundu #2

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