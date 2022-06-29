Fenerbahçe hazırlık maçında AL Shamal'ı 4-2 yendi

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Katar ekibi AL Shamal ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 4-2'lik üstünlükle ayrıldı.

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Katar ligi ekiplerinden AL Shamal'ı ağırladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde saat 18.00’de başlayan maçta hakem Can Cengiz düdük çaldı. Cengiz’in yardımcılıklarını ise Ogün Kamacı ile Oğuz Kaan Çalışır üstlendi.

İlk 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus mücadeleye şu 11’le çıktı: Altay, Osayi-Samuel, Szalai, Kim Min Jae, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Lincoln Henrique, Bruma, Samatta.

4 gol geldi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, 10. dakikada yeni transfer Bruma'nın golüyle öne geçti. İlk yarı 1-0'lık skorla geçilirken 54. dakikada Al Shamal'dan Attwan maça dengeyi getirdi. Sarı-Lacivertliler 60. dakikada Enner Valencia ile yeniden öne geçerken, 66. dakikada Berisha serbest vuruştan kaydettiği golle skoru 3-1'e getirdi. Konuk ekip 74. dakikada Al Sayed ile farkı yeniden 1'e indirdi. 88. dakikada Serdar Dursun maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Emre Mor maçı izledi

Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük Kulübü ve kendisiyle transfer konusunda prensip anlaşmasına vardığını açıkladığı Emre Mor, hazırlık maçını izledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımdan ayrı çalışma yapan Emre Mor, sonrasında kondisyon salonu balkonundan yeni takımının hazırlık maçını takip etti.

5 oyuncu ilk kez

Fenerbahçe’de 5 oyuncu ilk kez bu sezon bir hazırlık maçında görev aldı. Milli takımlarındaki maçlardan dolayı takıma geç katılan Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Attila Szalai, Miha Zajc ile sakatlığı sona eren ve tedavi süreci tamamlanan Kim Min Jae ilk kez hazırlık maçında forma giydi.