Fenerbahçe hazırlık maçında Kızılyıldız'a mağlup oldu Fenerbahçe, hazırlık maçında Kızılyıldız'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertli takımın golü 79. dakikada Joao Pedro'dan geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 85. dakikada kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına yoğun tempoda devam ediyor.

Sarı-lacivertliler Rusya'nın Saint Petersburg kentinde katıldığı Pari Premier Cup'ın ikinci maçında Sırbistan ekibi Kızılyıldız'la karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kızılyıldız henüz ilk dakikada savunmanın arkasına atılan topta Olayinka'nın gölüyle öne geçti.

Sonraki bölümde Kızılyıldız hızlı ataklarla ciddi pozisyonlara giren taraftı.

17, 27 ve 36. dakikalarda önemli pozisyonlardan yararlanamayan Sırbistan ekibi 39. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla geliştirdiği başka bir hızlı atakta ikinci gölüne ulaştı.

Ivanic, Olayinka'nın kafa pasıyla ceza sahasına gönderdiği topa uzak köşeden vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Orta alanda top kurarak atak geliştirmek isteyen ve Kızılyıldız'ın sertliğine cevap veremeyen Fenerbahçe ise top kayıplarıyla yeterli pozisyona giremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kızılyıldız'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'nin tek golü Pedro'dan

İkinci yarıya Altay Bayındır'ın yerine İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique'nin yerine Serdar Aziz ve Burak Kapacak'ın yerine Ryan Kent değişiklikleriyle başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal rakibin sertliğine müsamaha gösterdiği gerekçesiyle hakeme itirazdan 56. dakikada sarı kart gördü.

Değişikliklerin ardından rakibine oranla daha iyi oynayan Fenerbahçe aradığı golü ikinci yarıda oyuna giren Pedro'nun kafa şutuyla 79. dakikada buldu.

İkinci yarıda Peres'in yerine oyuna giren Oosterwolde'nin sol çizgiden ortaladığı topa iyi yükselen Pedro kafa golüyle takımının farkı bire indirmesini sağladı: 1-2.

Bu bölümlerde kontra atağa önem veren Kızılyıldız defansın arkasına atılan bir pasta topla buluşan ve kaleci İrfan Can Eğribayat'la karşı karşıya kalan Lucic'in ayağından üçüncü golünü atarak durumu 3-1'e getirdi.

Müsabaka 3-1 Kızılyıldız'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

İsmail Kartal'a itirazdan kırmızı kart

Osayi-Samuel'e Rodic tarafından yapılan sert bir faulün ardından sahaya girerek itirazda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 85. dakikada ikinci sarı karttan aldığı kırmızı kartla cezalandırılarak tribüne gönderildi.

Fenerbahçeli futbolcular ve yedek kulübesi bu kararından dolayı uzun süre hakeme itiraz etti.

Edin Dzeko ilk 11'de

İtalya ekibi Inter'den transfer edilen Edin Dzeko, Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıktı.

Zenit maçında yedek kulübesinde olan golcü futbolcu o maçta süre almamıştı.

Fenerbahçe: 1 - Kızılyıldız: 3

Stat: Sdyushor Smena

Hakemler: Evgeniy Kukulyak, Dmitry Mosyakin, Maksim Kovalev (Rusya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 46 İrfan Can Eğribayat), Osayi-Samuel (Dk. 87 Nazım Sangare), Gustavo Henrique (Dk. 46 Serdar Aziz), Szalai, Peres (Dk. 74 Oosterwolde), Arao (Dk. 21 İsmail Yüksek), Crespo (Dk. 87 Yusuf Kocatürk), Burak Kapacak (Dk. 46 Kent), İrfan Can Kahveci (Dk. 66 Emre Mor), Batshuayi (Dk. 66 Pedro), Dzeko (Dk. 66 Mert Hakan Yandaş)

Kızılyıldız: Popovic, Dragovic (Dk. 81 Milunovic), Mijaailovic (Dk. 81 Nikolic), Erakovic (Dk. 63 Spajic), Ivanic (Dk. 71 Sljivic), Stamenic (Dk. 77 Addo), Kangwa (Dk. 71 Kanga), Mitrovic (Dk. 71 Lucic), Bukari (Dk. 63 Rodic), Olayinka (Dk. 63 Mijatovic), Krasso (Dk. 63 Nedeljkovic)

Goller: Dk. 1 Olayinka, Dk. 39 Ivanic, Dk. 82 Lucic (Kızılyıldız), Dk. 79 Pedro (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 85 İsmail Kartal (Teknik Direktör) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Krasso, Dk. 56 Mijaailovic, Dk. 59 Bukari, Dk. 85 Rodic (Kızılyıldız), Dk. 51 Serdar Aziz, Dk. 54 Crespo, Dk. 55 İsmail Yüksek, Dk. 71 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Osayi-Samuel (Fenerbahçe)