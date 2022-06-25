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- Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup etti
Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde oynanan mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 25.06.2022 - 19:54
- Güncelleme : 25.06.2022 - 19:56
Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan Tirana'yı ağırladı.
İlk hazırlık maçında Shkupi ile berabere kalan Kanarya, Tirana'yı mağlup ederek moral depoladı.
4-0 mağlup etti
Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi, sarı lacivertli ekip 4-0 kazandı.
Fenerbahçe'nin gollerini Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta kaydetti.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bruma, Lincoln, Berisha.
Tirana: Visar Beka, Kristijan Tosheivski, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Marsel İsmajlgeci, Albano Aleksi, Vesel Limaj, Ennur Totre, Redon Xhıxha, Taulant Seferi, Devid de Silva