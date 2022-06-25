Petrol
113.19
2.85%
Euro
17.8272
-2.47%
Dolar
16.8844
-2.70%
Altın
992.35
-2.31%
Borsa
2554
0.43%
Bitcoin
363.029
0.77%
BTXN Coin
7.51
-5.17%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 19 C

    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup etti

    Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde oynanan mücadeleden 4-0'lık üstünlükle ayrıldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 19:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup etti

    Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında geçtiğimiz sezon Arnavutluk Ligi'ni şampiyon tamamlayan Tirana'yı ağırladı.

    İlk hazırlık maçında Shkupi ile berabere kalan Kanarya, Tirana'yı mağlup ederek moral depoladı.

    4-0 mağlup etti

    Can Bartu Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi, sarı lacivertli ekip 4-0 kazandı.

    Fenerbahçe'nin gollerini Mergim Berisha, Filip Novak, Dimitris Pelkas ve Mbwana Samatta kaydetti.

    İlk 11'ler

    Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Lemos, Serdar Aziz, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Bruma, Lincoln, Berisha.

    Tirana: Visar Beka, Kristijan Tosheivski, Filip Najdovski, Jocelin Behiratche, Marsel İsmajlgeci, Albano Aleksi, Vesel Limaj, Ennur Totre, Redon Xhıxha, Taulant Seferi, Devid de Silva

    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana yı 4-0 mağlup etti #1

    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana yı 4-0 mağlup etti #2

    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana yı 4-0 mağlup etti #3

    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana yı 4-0 mağlup etti #4

    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana yı 4-0 mağlup etti #5

    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana yı 4-0 mağlup etti #6

    Fenerbahçe hazırlık maçında Tirana yı 4-0 mağlup etti #7


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Btcrobo

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaştı
    Transfer dosyası

    Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaştı

    'Artık arıların bal yapacağı ağaçlar kalmadı'
    Gündem

    'Artık arıların bal yapacağı ağaçlar kalmadı'

    Görüş Bildir