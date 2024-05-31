Ligi rekor puan almasına rağmen ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gündem yoğun.
Başkanlık seçimi heyecanı yaşanırken bir yandan da yeni hoca iddiaları son günlerde gündemden düşmüyor.
Ali Koç'a rakip olan Aziz Yıldırım, hoca adayı olarak Jose Mourinho'yu duyurmuştu.
Henüz seçim yapılmamışken bu konuda gündeme bomba gibi bir haber düştü.
Jose Mourinho Fenerbahçe ile anlaştı
Sky Sport'un haberine göre; mevcut başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Bomba etkisi yaratan bu haberden sonra Jose Mourinho'nun Instagram hesabından bir paylaşım geldi.
Yeni maceralar için alışverişte
Mourinho, alışveriş yaptığı anlara ilişkin bir fotoğraf paylaşırken, paylaşımına da "Yeni maceralar için yeni şeyler." notu düştü.
"Bekliyoruz hocam"
Jose Mourinho'nun paylaşımı bir anda binlerce Fenerbahçelinin yorum ve beğeni akınına uğradı. Fotoğrafa, "Bekliyoruz hocam", Hoş geldin hocam" yorumları yapıldı.
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