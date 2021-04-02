Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki şampiyonluk krizinin arkasındaki ekonomik gerçek

Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmasını istemesinin arkasındaki nedenlerden biri de ekonomik sebepler...

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında adeta düelloya dönen, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların sayılmasını istemesi, birkaç gündür spor gündemini bir hayli meşgul ediyor.

Fenerbahçe'nin bu isteğinin yıldız için olduğunu söyleyenler olsa da işin gerçek kısmı pek de öyle değil.

İşin ekonomik kısmının da olduğu gerçeği meseleye farklı bir boyut kazandırıyor.

2014 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK YAYIN GELİRLERİNİN DAĞILIMINI DEĞİŞTİRDİ

Süper Lig'de 2014 yılında yapılan bir değişiklikle, yayın gelirlerinin dağılımı değişmişti.

Bu değişime göre, yayın gelirlerinin yüzde 50'si o dönem Süper Lig'de bulunan 18 takım arasında eşit şekilde paylaşılıyor.

Geri kalan yüzde 50 içerisindeki yüzde 25'in ise başarı primi olarak dağıtılmasına karar verilmişti. Bu başarı primi içerisinde o sezonda alınan puanlar sıralama vs. alınan oranı değiştirmekte.

ŞAMPİYONLUK SAYISI FAZLA OLAN DAHA ÇOK PRİM ALIYOR

Geri kalan yüzde 25 ise bu konuyu ilgilendiren pay. Bu yüzde 25'lik pay, "Şampiyonluk Primi" adı altında Süper Lig'de hangi takımın ne kadar çok şampiyonluğu varsa o oran kadar fazla gelir elde etmekte.

Süper Lig'deki şampiyonluklar 1959'dan sonra sayıldığında Fenerbahçe'nin 19 Galatasaray'ın ise 22 şampiyonluğu bulunuyor. Bu sayıya göre Galatasaray, Fenerbahçe'den 3 birim daha fazla pay alıyor.

1959 öncesi şampiyonluklar sayıldığında Galatasaray 24 şampiyonluğa, Fenerbahçe ise 28 şampiyonluğa ulaşıyor. Bu durumda Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha fazla prim almayı hak ediyor.