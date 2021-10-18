Fenerbahçe kafilesini, taraftar havalimanında karşıladı

Ali Koç, Mesut Özil ve Altay Bayındır, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftara seslendi.

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'a 1-3 yenildi.

Karşılaşmanın ardından taraftarları hakem kararlarına tepki için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya çağıran kulüp başkanı Ali Koç, teknik direktör Vitor Pereira ile takım kaptanları Mesut Özil ve Altay Bayındır'ı da yanına alarak, megafonla taraftara seslendi.

"BİZ TAKIMA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ"

Takıma inandığını söyleyen kulüp başkanı Ali Koç, "Biz Vitor Pereira'nın takıma sonuna kadar güveniyoruz ve biz bu sene başarılı olacağız. Sizden ricam kayıtsız şartsız desteğinizi sosyal medya alanında da sürdürmeniz." dedi.

"BU TAKIM SEZON SONU ŞAMPİYON OLACAK"

Taraftara geldikleri için teşekkür eden Mesut Özil, "Herkese tüm takım adına teşekkür ediyorum. Bugün çok üzgünüz ama şuna inanıyorum sizler de inanın. Perşembe günü elimizden geleni yapıp kazanacağız. Siz arkamızda oldukça inşallah bu takım sezon sonu şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

"ÖZÜR DİLERİZ, SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Taraftardan özür dileyen Altay, "Herkese çok teşekkür ederiz. Sizler sayenizde şu an duygularımız çok kabarık. Sizin ne kadar aç olduğunuzu ve istediğinizi farkındayız. Bizler de bundan sonrası için bu günü bir kenara bırakıp sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu akşam için özür dileriz, inşallah sezon sonu güzel bitecek" diye konuştu.

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