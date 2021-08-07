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    Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i açıkladı

    Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim'i açıkladı

    Fenerbahçe, BJ Guoan Kulübü'nde forma giyen Güney Koreli defans oyuncusu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlandığını duyurdu.
    • DHA
    • 07.08.2021 - 21:30
    • Güncelleme : 07.08.2021 - 22:06
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    Fenerbahçe'nin Beijing Guoan forması giyen Kim Min Jae transferinde sona geldi. Sarı-lacivertli kulüp resmi açıklamayı yaptı.

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan duyuruda, oyuncunun sağlık kontrolünden geçmek için yarın İstanbul'a geleceği bildirildi.

    Kim Min-Jae'yi yakından tanıyalım - İZLE

    "GÖRÜŞMELERİ SÜRDÜRMEK İÇİN YARIN İSTANBUL'A GELECEK"

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, BJ Guoan Kulübü’nde forma giyen Koreli futbolcu Min-Jae Kim ile transfer görüşmelerine başlamıştır. 1996 doğumlu defans oyuncusu, görüşmeleri sürdürmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere 8 Ağustos Pazar günü (yarın) İstanbul’a gelecektir." denildi.

    Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim i açıkladı #1

    KIM MIN JAE KİMDİR?

    Ocak 2019'da Güney Kore ekibi Jeonbuk'tan 5.25 milyon euro'ya transfer edilen Kim Min-Jae, 1.90'lık boyuna rağmen çabukluğuyla izleyenleri hayran bırakıyor. Hava toplarının yanı sıra yerden de etkili olan Kim Min-Jae, Guoan'da 60 maça çıkarken 3 gol attı, 1 de asist yaptı.

    Güney Kore Milli Takımı formasını 2017 yılından bu yana terleten Kim Min-Jae, 32 maçta forma giyerken 3 kez fileleri sarsmayı başardı. Kim, Jeonbuk'ta 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı.

    Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim i açıkladı #2

    Fenerbahçe, Koreli futbolcu Min-Jae Kim i açıkladı #3

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