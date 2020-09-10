Fenerbahçe, Marcel Tisserand transferini bitirdi

Fenerbahçe, Wolfsburg'tan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Marcel Tisserand'ı kadrosuna kattı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe bir futbolcuyu daha kadrosuna kattı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Sarı lacivertliler, Wolfsburg'un Kongolu stoperi Marcel Tisserand'ın transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

Futbola Monaco alt yapısında başlayan Tisserand, Fransa'da Monaco, Lens ve Toulouse formaları giydi.