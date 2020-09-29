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    Fenerbahçe Michael Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı

    Fenerbahçe Michael Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı

    Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2020 - 21:24
    • Güncelleme : 29.09.2020 - 21:24
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    Fenerbahçe, bir ayrılığı daha resmen duyurdu.

    Sarı-lacivertliler, Erol Bulut'un takımda düşünmediği Michael Frey'i Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiraladı.

    FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURDU

    Kulüpten yapılan açıklamada "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçe'de daha önce; Vedat Muriqi, Jailson, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Mehmet Ekici ile yollar ayrılmıştı.

    Fenerbahçe Michael Frey i Waasland-Beveren e kiraladı #1

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