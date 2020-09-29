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- Fenerbahçe Michael Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı
Fenerbahçe Michael Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı
Fenerbahçe, İsviçreli golcü Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 29.09.2020 - 21:24
- Güncelleme : 29.09.2020 - 21:24
Fenerbahçe, bir ayrılığı daha resmen duyurdu.
Sarı-lacivertliler, Erol Bulut'un takımda düşünmediği Michael Frey'i Belçika Ligi ekiplerinden Waasland-Beveren'e kiraladı.
FENERBAHÇE TRANSFERİ DUYURDU
Kulüpten yapılan açıklamada "İsviçreli oyuncumuz Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varılmıştır. İmzalar, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından atılacaktır. Futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe'de daha önce; Vedat Muriqi, Jailson, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Mehmet Ekici ile yollar ayrılmıştı.