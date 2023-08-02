Fenerbahçe, Miha Zajc ile 3 yıllık sözleşme yeniledi Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile yeniden anlaştı. Sarı-lacivertliler, Sloven orta saha ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Ayrıca genç sağ bek Mert Müldür ile de 4 yıllık sözleşme imzalandı.

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İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transferler sürüyor.

Sarı-lacivertli ekip, sözleşmesi sona eren Miha Zajc ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sloven futbolcu için kulüpte yapılan imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve sportif direktör Mario Branco da katıldı.

3 yıl daha Fenerbahçe forması giyecek

29 yaşındaki futbolcu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giyecek.

Resmi açıklama geldi

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, 2018-2019 sezonundan bu yana formamızı giyen Sloven milli futbolcu Miha Zajc’ın sözleşmesini 3 yıl uzattı. Başarılı orta saha oyuncusu, 2025-2026 sezonunun sonuna kadar Futbol A Takımımızın formasını giyecek. Kulübümüzde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki ile Sportif Direktörümüz Mario Branco da hazır bulundu.

"Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum"

Miha Zajc, imzaların atılmasının ardından yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

Sonunda geri döndüm ve çok mutluyum. Bir an önce takıma katılıp çalışmalara başlamak istiyorum. Umarım çok güzel bir sezon geçiririz. Taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Onlara tekrar iyi performansımı göstermek istiyorum. Her zaman arkamızda olduklarını biliyoruz. Tüm sezon bizi aynı şekilde desteklemeye devam etmelerini çok istiyoruz.

Sözleşmesi iyileştirildi

Sarı-lacivertli takıma 2018-19 sezonunun devre arasında Empoli'den gelen Miha Zajc, sonrasında Genoa'ya kiralanmıştı.

Son iki dönemde ortaya koyduğu performansla yönetimden yeni teklif alan Sloven orta saha, "Jesus kalırsa ben giderim. Daha uzun süre oynamak istiyorum" resti çekmişti.

Sözleşmesini uzatmayan 29 yaşındaki futbolcu, İsmail Kartal'ın gelişi ile kararını değiştirirken maaşına yapılan yüzde 135'lik zamla da 3 yıllık yeni imzayı attı.

Zajc'ın 600 bin euro olan maaşı, 1.4 milyon euro'ya çıkartıldı.

Mert Müldür de Fenerbahçe'de

Sağ beke yerli bir ismi katmak için uzun süredir çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, milli futbolcu Mert Müldür'ü kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe, 24 yaşındaki sağ bek Mert Müldür ile 4 yıllık mukavele imzalandığını duyurdu.

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Mert Müldür, şunları söyledi: