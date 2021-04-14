Fenerbahçe, Ömer Faruk Beyaz'ın Stuttgart ile anlaştığını açıkladı

Sarı-lacivertli kulüp, Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe kulübü, yeni bir transfer açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada, genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'ın Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaştığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır.

Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"STUTTGART'I SEÇTİĞİ İÇİN GURURLUYUZ"

Stuttgart ise Ömer Faruk Beyaz ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Alman ekibi, Ömer Faruk Beyaz'ın 2021 yazında takıma katılacağını ve 30 Haziran 2025'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Stuttgart Sportif Direktörü Sven Mislintat transferle ilgili kulüp internet sitesine konuşurken, "Ömer Faruk Beyaz, Stuttgart'ı seçtiği için gururluyuz. Muazzam bir rekabet olmasına karşın bu transferi bonservissiz yaptığımız için çok mutluyuz." açıklamasını yaptı.

"STUTTGART GENÇ OYUNCULARA ODAKLANAN BİR KULÜP"

Ömer Faruk Beyaz yaptığı açıklamada, “Bana verdikleri güven için Vfb Stuttgart ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ailem ve temsilcilerimle birlikte Vfb lehine karar verdim.

Çünkü, Vfb genç oyunculara odaklanan ve kulübün gelişimi için buna önem veren bir kulüp.” ifadelerin kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU ÖMER'İN ÜSTÜNDE AYRI DURMUŞTU

Fenerbahçe'de geçen sezon salgın sonrası yeniden başlayan Süper Lig’de o dönem son sezonunda oyuncu olarak kulübe hizmet veren Emre Belözoğlu, özellikle takımın gençlerinden Ömer Faruk Beyaz’ın üstünde ayrı durmuştu.

Onun da etkisiyle Fenerbahçe’de Ömer Faruk, 2’si 11’de olmak üzere toplam 4 lig maçında forma giymişti. Hatta Kanarya’daki son lig maçı olan ve 3-1 kazanılan Çaykur Rizespor mücadelesinde Emre, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını bu oyuncuya kendi elleriyle takmıştı.

Bu şekilde Ömer, kulüp tarihinin en genç kaptanı olmuştu.

"FENERBAHÇE'NİN KENDİSİNE VERDİĞİ MUKAVELENİN BENCE BİR ÖRNEĞİ YOK"

Emre Belözoğlu konuyla ilgili, "Ömer Faruk süreci olumlu gitmiyor, olumlu bitecek gibi de gözükmüyor. Fenerbahçe'nin kendisine verdiği mukavelenin bence bir örneği yok. Fenerbahçe'nin haklarını göz önüne aldığımızda gözümüz kimseyi görmez. Ben kolumdaki bandı Ömer'e samimice taktım." açıklamalarında bulunmuştu.