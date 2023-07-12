Fenerbahçe, Sebastian Szymanski transferini KAP'a bildirdi

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Fenerbahçe yeni transferini duyurdu...

İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için Dinamo Moskova ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır.