Fenerbahçe, Sebastian Szymanski transferini KAP'a bildirdi

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu...
İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni transfer KAP'a bildirildi
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak için Dinamo Moskova ve oyuncuyla görüşmelerin başladığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Profesyonel futbolcu Sebastian Szymanski'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. FC Dynamo Moscow JSC kulübüne toplam transfer bedeli olan 9.750.000 Avro 4 sene içerisinde eşit taksitlerle ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından karşılanacaktır.
9 milyon 750 bin euro bonservis ödenecek
Fenerbahçe futbolcunun kulübü Dinamo Moskova'ya bonuslarla birlikte 9 milyon 750 bin euroluk bir bonservis bedeli ödeyecek.
Sarı-lacivertli ekip bu ödemeyi 4 taksitte yapacak.
Dinamo Moskova'ya transfer olmuştu
Legia Varşova altyapısında yetişen Sebastian Szymanski, 2019-2020 sezonunda 5 milyon 500 bin euro karşılığında Dinamo Moskova'ya imza attı.
Polonyalı oyuncu geçtiğimiz sezon 2 milyon euroluk bedelle Feyenoord'a kiralandığı ve Hollanda ekibinin şampiyonluğunda büyük rol oynadı.
Polonya Milli Takımı'nda 24 maça çıkan Sebastian Szymanski, 1 gol atma başarısı gösterdi.
Sebastian Szymanski daha önce 1 Hollanda Ligi ve 2 Polonya Ligi şampiyonluğu yaşadı.