Fenerbahçe Sivas deplasmanında: İşte muhtemel ilk 11'ler

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Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, Sivasspor'un konuğu oluyor.

4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Müsabakayı Yasin Kol yönetecek. Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, karşılaşmada yardımcı hakem olarak görev yapacak.

FENERBAHÇE KRİTİK SİVAS DEPLASMANINDA

Ligde çıktığı 28 mücadelede 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 68 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş deplasmanında 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli takım, o tarihten sonra çıktığı 14 lig maçında yenilgi yaşamadı.

Jose Mourinho'nun ekibi, 11 galibiyet alırken 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayıp kulüp tesislerinde kampa girdi.

6 OYUNCU SARI KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Sivasspor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında.

Sarı-lacivertli takımda 3'er sarı kartı bulunan Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, müsabakada kart görmeleri halinde iç sahadaki Bellona Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE SEYİRCİSİ TAKIMINI YALNIZ BIRAKACAK

Sivas deplasmanında Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle tribündeki yerini alamayacak.

Sarı-lacivertliler, bir önceki deplasman maçı olan Bodrum FK mücadelesinde de ceza nedeniyle takımlarını yalnız bırakmıştı.

Sivasspor'da Koita ve Nikolic'in sakatlıkları bulunuyor. Emrah Başsan'ın durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe cephesinde sakatlıkları bulunan Amrabat, Mert Hakan Yandaş, Becao, İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde maçta forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Bekir Böke, Charisis, Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Manaj

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Saint-Maximin, Dzeko