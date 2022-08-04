- Haberler
- Kralspor Haberleri
- Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti
Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti
- Haber Merkezi
- 04.08.2022 - 21:54
- Güncelleme : 04.08.2022 - 22:05
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaştı.
Fenerbahçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetti.
Fenerbahçe, Çekya ekibini 3-0'la geçerek tur için önemli avantaj elde etti.
Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalarda rakibini ön alanda kıstırmaya çalıştı.
İlk gol Emre Mor'dan geldi
Fenerbahçe, Emre Mor'un golüyle Slovacko karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rossi, ceza sahası içindeki Lincoln Henrique'ye pasını gönderdi. Henrique yerden Emre Mor'u gönderdi. Emre topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.
Lincoln Henrique frikikten golü buldu
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin şahane frikik golüyle durumu 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.
Kadıköy'de Lincoln şov
Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bruma sağ kanattan topla birlikte ceza sahası ortasına doğru ilerledi. Portekizli futbolcu Lincoln'e pasını attı. Ceza sahası dışından Brezilyalı futbolcu sol ayağıyla şık bir vuruş yaparak topu direğe de çarptırarak filelerle buluşturdu.
Fenerbahçe'nin 11'i
Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Travnik, Kalabiska