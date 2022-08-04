Petrol
94.02
-2.85%
Euro
18.4033
0.88%
Dolar
17.9426
0.09%
Altın
1.034
1.69%
Borsa
2724
1.46%
Bitcoin
407.857
-3.37%
BTXN Coin
8.48
-4.71%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C
    Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti

    Fenerbahçe, Slovacko'yu 3-0 mağlup etti

    UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, Slovacko'yu ağırladı. Fenerbahçe, mücadeleyi 3-0 kazandı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 21:54
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 22:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaştı.

    Fenerbahçe Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetti.

    Fenerbahçe, Çekya ekibini 3-0'la geçerek tur için önemli avantaj elde etti.

    Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk dakikalarda rakibini ön alanda kıstırmaya çalıştı.

    İlk gol Emre Mor'dan geldi

    Fenerbahçe, Emre Mor'un golüyle Slovacko karşısında 1-0 öne geçti. Sol kanattan Rossi, ceza sahası içindeki Lincoln Henrique'ye pasını gönderdi. Henrique yerden Emre Mor'u gönderdi. Emre topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ve Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi.

    Lincoln Henrique frikikten golü buldu

    Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin şahane frikik golüyle durumu 2-0 yaptı. Bu gol aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

    Fenerbahçe, Slovacko yu 3-0 mağlup etti #1

    Kadıköy'de Lincoln şov

    Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Bruma sağ kanattan topla birlikte ceza sahası ortasına doğru ilerledi. Portekizli futbolcu Lincoln'e pasını attı. Ceza sahası dışından Brezilyalı futbolcu sol ayağıyla şık bir vuruş yaparak topu direğe de çarptırarak filelerle buluşturdu.

    Fenerbahçe'nin 11'i

    Fenerbahçe: Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Emre Mor, Rossi, Lincoln Henrique, Valencia

    Slovacko: ​​​​​​​Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Danicek, Havlik, Petrzela, Holzer, Travnik, Kalabiska

    Fenerbahçe, Slovacko yu 3-0 mağlup etti #2


    İlginizi Çekebilir

    Tekirdağ’da, şehir içi yolcu minibüsünden 22 kaçak göçmen çıktı
    3. Sayfa

    Tekirdağ’da, şehir içi yolcu minibüsünden 22 kaçak göçmen çıktı

    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası
    3. Sayfa

    Beylikdüzü’nde yol verme kavgası

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    CryptoTrader

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Görüş Bildir