Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi Atatürk Stadyumu oluyor

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100'üncü yılında Fenerbahçe Stadı'nın adının Atatürk Stadyumu olmasını talep etti. Ali Koç'tan talebe yeşil ışık geldi.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin 30’uncu Yıl Kutlaması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlendi.

Organizasyonda 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adının Cumhuriyetin 100'üncü yılında Atatürk Stadyumu olmasını talep etti.

Derneğin bir araya geldiği gecede yapılan bu öneri, salonda bulunan sarı-lacivertli taraftar tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Başkan Ali Koç, bu talebin ardından yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Varsanız biz de varız"

"1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya çok önemli bir noktaya değindi. Birkaç yıldır zaman zaman Yüksek Divan Kurulu toplantılarında da dile getirildi. Kongre üyelerinden de mektuplar almaya başladık. Mevzuata göre stat ismi yönetim kararıyla değişir. Biz de bunu yaparız. Talebin sonuna kadar arkasındayız. Tüm kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza sesleniyorum; arzuyu, isteği 100'üncü yıl tamamlanmadan belki de 29 Ekim 2023'de hayata geçirelim. Varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Saracoğlu ailesiyle görüşeceğiz."





Ali Koç'un açıklamalarının ardından Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'da Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

"Salondan büyük alkış aldı"

Uğur Dündar, "Başkanımız Ali Koç, bu öneriyi 29 Ekim 2023 de, tüm Fenerbahçe camiasının desteğiyle hayata geçirmeyi istediklerini belirtince salondan büyük alkış aldı." ifadelerini kullandı.



