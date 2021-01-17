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    Fenerbahçe, Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe Kulübü, Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
    • AA
    • 17.01.2021 - 23:13
    • Güncelleme : 17.01.2021 - 23:41
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    Fenerbahçe, Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı

    Fenerbahçe Spor Kulübü, Macar futbolcu Attila Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

    "HOŞ GELDİN ATTİLA SZALAI"

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol'da forma giyen Macar stoper Attila Szalai ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'mize hoş geldin Attila Szalai." ifadeleri yer aldı.

    Fenerbahçe, Szalai ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı #1

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