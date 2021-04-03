Fenerbahçe takımı barbekü partisi düzenledi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, futbolcular ve teknik ekip barbekü partisinde bir araya geldi.

Fenerbahçe Kulübü, futbolcular ve teknik ekiple sık sık organizasyonlar düzenleyip bir araya geliyorlar.

Daha önce de yemeklerde bir araya gelen takım bu sefer de barbekü partisi düzenledi.

BAŞKAN ALİ KOÇ DA KATILDI

Fenerbahçe Futbol A Takımı, teknik ekip ve Başkan Ali Koç'un katılımıyla düzenlenen organizasyon Can Bartu Tesisleri'nde yapıldı.

Futbolcuların, teknik ekibin ve yöneticilerin katıldığı organizasyonda yemekten sonra fotoğraf çektirildi.