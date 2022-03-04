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    Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

    Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek
    • DHA
    • 04.03.2022 - 00:02
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 00:17
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    Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

    MAÇI ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

    Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak, Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.

    Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:

    6 MART PAZAR:
    16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Altay (Sarper Barış Saka)
    19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Zorbay Küçük 
    19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

    7 MART PAZARTESİ:
    20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)
    20.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)
    20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)

    Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek #1


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