Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde 6 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasının hakemi belli oldu.

MAÇI ZORBAY KÜÇÜK YÖNETECEK

Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak, Küçük'ün yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Deniz Caner Özaral yapacak.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 28'inci haftada görev alacak hakemler şöyle:

6 MART PAZAR:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Altay (Sarper Barış Saka)

19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor (Zorbay Küçük

19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor (Cüneyt Çakır)

7 MART PAZARTESİ:

20.00 Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor (Suat Arslanboğa)

20.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor (Hüseyin Göçek)

20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir (Erkan Özdamar)