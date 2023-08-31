Fenerbahçe, Twente'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Twente ile deplasmanda karşılaştı.
İlk maçı 5-1 kazanan temsilcimiz, Twente'yi deplasmanda da 1-0 mağlup etti.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Dzeko ağları havalandırdı
Oyuna ikinci yarıda giren King'in yaptığı harika dribling sonucunda penaltı kazanan Fenerbahçe'de Dzeko, 72. dakikada ağları havalandırdı ve skoru belirledi.
Temsilcimiz gruplara adını yazdırdı
Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler, Konferans Ligi'nde adını gruplara yazdıran taraf oldu.
En son şubat ayında yenildiler
Twente evinde en son Ajax'a Hollanda Kupası'nda 9 Şubat tarihinde 1-0 mağlup olmuştu.
Konferans Ligi’nde gruplara kalan Fenerbahçe’nin rakipleri, cuma günü yapılacak kura çekimi sonrası belli olacak.
İsmail Kartal'dan 6 değişiklik
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk maçın 11’ine göre 6 değişiklikle sahaya çıktı.
Tecrübeli teknik adam; Mert Müldür, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Szymanski, Kent, Batshuayi’nin yerine Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Dzeko’ya görev verdi.
İsmail Kartal, Twente maçına şu 11’le çıktı: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Becao, Oosterwolde, Fred, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Cengiz Ünder, Tadic, Dzeko.
Sarı-lacivertlilerde 4 eksik
Fenerbahçe, Twente maçına 4 oyuncusundan yoksun çıktı.
Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Samet Akaydın, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu ve Emre Mor mücadelede yer almadı.