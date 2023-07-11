Fenerbahçe Umut Nayir transferini resmen açıkladı Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bonservisi Eyüpspor'da olan milli futbolcu Umut Nayir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlamasına rağmen sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla kapatan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Transferde hız kesmek istemeyen sarı - lacivertlilerin şimdiki hamlesi Umut Nayir oldu.

Umut Nayir transferi açıklandı

Enner Valencia'nın takımdan ayrılmasıyla birlikte forvette rotasyonunu korumak isteyen Fenerbahçe yönetimi, Umut Nayir'i kadrosuna kattı.

2+1 yıllık sözleşme imzalandı

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Bonservis bedeli yok

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Fenerbahçe'den Umut Nayir için bonservis bedeli almadı.

18 gol attı

Geride bıraktığımız sezon kiralık formasını giydiği Ümraniyespor'da gösterdiği performansla dikkat çeken Umut Nayir, ligde 17 gol 3 asistlik katkı vermişti.

30 yaşındaki Umut Nayir, Süper Lig'de 2022-23 sezonunun en çok gol atan yerli futbolcusu unvanını almıştı.

Deneyimli forvet daha önce Beşiktaş forması da giymişti.