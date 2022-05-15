Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük puanları paylaştı

Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük puanları paylaştı

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük Ülker Stadyumu'nda 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi.

Son dönemin formda iki takımı yenişemeyerek berabere kaldı.

4. dakikada Nazım Sangare'nin kaptığı topu ceza yayı üstünde önünde bulan Osayi-Samuel bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, Viviano meşin yuvarlağı önledi.

23. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Borini'nin kafa vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

33. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında altıpasın solunda topla buluşan Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

İlk yarıdan gol sesi çıkmadı

38. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kullandığı köşe vuruşunda altıpas üstünde topa yükselen Serdar Dursun'un vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

40. dakikada Pesic'in ceza sahası dışından sert vuruşunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı direk dibinde son anda kornere tokatladı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

İki taraf da fırsatları değerlendiremedi

54. dakikada sol kanatta iki rakibini geçen Rossi, son çizgide ceza sahasında bulunan Osayi-Samuel'e topu aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sağına çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

64. dakikada ceza sahası dışında rakiplerinden sıyrılarak ceza yayına giren Rossi, Zajc ile verkaç yaptıktan sonra penaltı noktası sağından müsait durumda yaptığı vuruşta topu direk dibinden auta attı.

1'er puanla ayrıldılar

68. dakikada ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Osayi-Samuel'in sol ayağıyla şutunda kaleci, meşin yuvarlağı ayaklarıyla taca gönderdi.

78. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında altıpasta topla buluşan Pesic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

AA'nın aktardığına göre karşılaşma 0-0 berabere bitti.