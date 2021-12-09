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    Fenerbahçe, Zenit'i 86-80 yendi

    Fenerbahçe, Zenit'i 86-80 yendi

    EuroLeague'de Zenit'e konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 86-80 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 09.12.2021 - 23:02
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    Turkish Airlines EuroLeague 14. haftasında Fenerbahçe Beko, Zenit'e konuk oldu.

    Sibur Arena’da kıran kırana geçen maçta, gülen taraf temsilcimiz oldu. Parkeden 80-86'lık üstünlükle ayrılan Kanarya, üst üste 2. galibiyetini elde etti.

    Bu sezon ilk kez üst üste 2 kez kazanan Fenerbahçe, EuroLeague'deki galibiyet sayısını 5'e yükseltirken, Rus ekibi Zenit, 9. mağlubiyetini aldı.

    Fenerbahçe'nin Çekyalı pivotu Jan Vesely, attığı 32 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

    Yıldız oyuncu, aynı zamanda EuroLeague kariyer rekorunu da kırdı.

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    Fenerbahçe, Zenit i 86-80 yendi #2

    Fenerbahçe, Zenit i 86-80 yendi #3

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