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    Fenerbahçe'de Adana hazırlıkları: O isimler takımla çalışmadı!

    Teknik patronu henüz belli olmayan Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Adana karşısında galibiyet arayacak olan takımda 5 isim, bireysel çalışma yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 15:32
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    Fenerbahçe'de Adana hazırlıkları: O isimler takımla çalışmadı!

    Ali Koç takımın teknik patronuna henüz karar veremezken, Fenerbahçe ikinci sezon hazırlıklarına devam ediyor.

    Vitor Pereira ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına Zeki Murat Göle geçerken, Koç'un Löw ısrarı ise sürüyor.

    Takımı Löw'e emanet etmek isteyen Ali Koç'un hamleleri beklenirken, bir yandan Adana maçını kazanmanın hesapları yapılıyor.

    Adana maçını kazanıp 3 puanı cebine koymak isteyen Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında daha fazla yara almak istiyor.

    Şampiyonluk ısrarını sezon sonuna kadar sürdürmek isteyen takım idmanlara devam ederken, 5 oyuncu ise bireysel çalıştı.

    Fenerbahçe haberlerini yakından takip eden taraftarlar ise hangi futbolcuların takımdan ayrı çalıştığını merak ediyor.

    FENERBAHÇE'DE GÖZLER ADANA MAÇINA ÇEVRİLDİ

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 10 Ocak Pazartesi günü Adana Demirspor'u konuk etmeye hazırlanan Fenerbahçe, maç öncesi hazırlıklarını sürdürdü.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.

    Fenerbahçe de Adana hazırlıkları: O isimler takımla çalışmadı! #1

    5 İSİM TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

    İdmanın, teknik ve taktik çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Mergim Berisha, Ferdi Kadıoğlu ve Altay Bayındır'ın bireysel saha çalışmaları yaptığı ifade edildi.

    Fenerbahçe de Adana hazırlıkları: O isimler takımla çalışmadı! #2


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