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Fenerbahçe'de Adana hazırlıkları: O isimler takımla çalışmadı!

Fenerbahçe'de Adana hazırlıkları: O isimler takımla çalışmadı!

Teknik patronu henüz belli olmayan Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına devam ediyor. Adana karşısında galibiyet arayacak olan takımda 5 isim, bireysel çalışma yaptı.