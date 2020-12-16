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- Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Gaziantep'e karşı yok
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Gaziantep'e karşı yok
- Haber Merkezi
- 16.12.2020 - 21:51
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u evinde ağırlarken, beklenmedik bir durumla karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertlilerin kalecisi Altay Bayındır, dakikalar 27'yi gösterdiğinde ceza sahası dışında tıpa elle müdahale etti.
ALTAY KIRMIZIYI GÖRDÜ, LİGDE ANTEP'E KARŞI YOK
Maçın hakemi bu müdahale ile beraber Altay'a kırmızı kart gösterdi.
Altay'ın gördüğü kırmızı kart ile beraber Ömer Faruk Beyaz oyundan çıkarken, kaleyi Oytun devraldı.
Öte yandan Altay Bayındır, kupa maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Gaziantep'le oynanacak Süper Lig karşılaşmasında forma giyemeyecek.
KUPADA DİREK GÖRÜLEN KIRMIZI KART, LİGDE GEÇERLİ SAYILIYOR
Konuyla ilgili geçtiğimiz sezon Fenerbahçeli eski futbolcu Vedat Muriç üzerinden başlayan tartışma TFF tarafından alınan kararla noktalanmıştı.
TFF, kupa maçında görülen kartların sadece kırmızı kart görülmesi halinde ligi bağlayacağını açıklamıştı.