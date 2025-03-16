Fenerbahçe'de En-Nesyri gol atarsa tarih yazacak: Rekoru egale edecek

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Fenerbahçe'nin gol makinesi...

Youssef En-Nesyri, yükselen performansıyla takımına yardımcı olmaya devam ederken özellikle iç sahadaki performansı dikkat çekiyor.

KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK İSTİYOR

Rangers karşısında ağları havalandıramayan Youssef En Nesyri, gollerine Samsunspor maçında kaldığı yerden devam etmek istiyor.

ALEX'İN EKORUNA GÖZ DİKTİ

Sarı-lacivertli takımın Profesör lakaplı efsanesi Alex, 2006 yılında Mart ve Eylül ayları arasında iç sahada oynadığı 7 lig maçında da üst üste gol atmayı başarmıştı.

Başarılı futbolcu, Kadıköy'de sahaya çıktığı son 6 lig maçında da fileleri havalandırırken toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Eğer En-Nesyri, Samsunspor mücadelesinde de gol atmayı başarırsa Alex de Souza'dan sonra bunu başaran ilk futbolcu olacak.

SON 10 MAÇTA 13 GOL

En-Nesyri, sadece iç sahada değil oynadığı tüm maçlarda dikkat çeken bir form yakaladı.

Başarılı futbolcu, Süper Lig'de sahne aldığı son 10 karşılaşmada 13 gol sevinci yaşarken 1 de asiste imzasını atarak Fenerbahçe'nin en skorer ismi oldu.

26 GOLÜ VAR

Tecrübeli oyuncunun bu sezon toplam 41 karşılaşmada ise 26 golü ve 5 asisti var.