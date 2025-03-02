Fenerbahçe'de orta saha operasyonu: İlk hedef Mateo Kovacic

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Fenerbahçe yaz transfer dönemi için çalışmalarına başladı.

Ara transfer döneminde nokta atışı hamlelerle özellikle savunmasını güçlendiren sarı-lacivertliler, gelecek sezon ise önceliğini orta sahaya verecek.

İLK SIRADA KOVACİC VAR

Listenin ilk sırasında ise Manchester City'nin Hırvat oyuncusu Mateo Kovacic yer alıyor.

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki oyuncu için kesenin ağzını açan sarı-lacivertliler, ilerleyen günlerde İngiltere'ye bir çıkarma gerçekleştirerek futbolcunun olası transfer durumunu soracak.

LIVAKOVIC DEVREDE

İspanya ve İtalya'dan da talipleri bulunan merkez orta saha oyuncusunu kaptırmak istemeyen yönetim elini çabuk tutacak.

Sezon başında da gündeme gelen Kovacic'i kulübü bırakmamıştı.

MOURİNHO FAKTÖRÜ

Fenerbahçe, Atletico Madrid'in de takibinde olan Kovacic'in transferini Jose Mourinho faktörüyle bitirmek istiyor.

CITY TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRECEK

Ancak bu kez yeni bir yapılanmaya gidecek olan İngiliz ekibi, Hırvat oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirecek.

Transferde Kovacic'in vatandaşı Livakovic'i de kullanacak olan yönetim, transferde bir adım öne geçmeyi planlıyor.

BU SEZON ŞU ANA KADAR 32 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon 32 resmi maça çıkan Mateo Kovacic, 6 gole katkıda bulundu. 5 gol atan Hırvat oyuncu, 1 de asist yaparak Manchester City'ye katkıda bulundu.

2023 yazında Chelsea'den transfer edilen Kovacic için Manchester City, 29 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.