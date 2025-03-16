Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet: Samsunspor maçı muhtemel ilk 11'i

Süper Lig'te heyecan dorukta...
Glasgow Rangers’a elenip Avrupa defterini kapayan Fenerbahçe, Süper Lig’in 28. haftasında kritik bir karşılaşmaya çıkıyor.
RAKİP SAMSUNSPOR
Şampiyonluk yarışında büyük önem taşıyan maçta rakip Samsunspor.
Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetecek.
HEDEF MUTLAK GALİBİYET
2 maç eksiğiyle Galatasaray’ın 10 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertlilerin beraberliğe dahi tahammülü yok.
Ligin ilk yarısında Samsun’da oynanan karşılaşma 2-2 sonuçlanmıştı.
4 SAKAT 1 SORUNLU
Fenerbahçe, Samsunspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Levent Mercan, zorlu müsabakada forma giyemeyecek.
Ağrıları bulunan İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde netleşecek.
Rangers maçı kadrosuna alınmadığı için sosyal medya hesabından Mourinho’yu eleştiren paylaşımlar yapan Saint Maximin’in de oynaması beklenmiyor.
Samsunspor'da ise sakatlığı devam eden Lubomir Satka maç kadrosunda yer almayacak.
3 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 3 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, kart görmeleri durumunda Bodrum FK deplasmanında forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Skriniar, Yusuf, Fred, Amrabat, Kostic, Oğuz, Szymanski, Dzeko, En-Nesyri
Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Soner, Holse, Emre, Dimata, Mouandilmadji.
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