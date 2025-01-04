Fenerbahçe'den Galatasaray'a Skriniar çalımı: PSG'ye teklif yapıldı

Haber Merkezi

Kadrosuna iki stoper katmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde sürüyor.

Bir sol ayaklı sol stoper isteyen Jose Mourinho'nun önceliği Mario Hermoso.

SKRINIAR LİSTEYE ALINDI

İspanyol stoperin transferini bitirmek için sportif direktör Branco, hem oyuncuyu hem de Roma'yı ikna etmek için büyük uğraş veriyor.

Sarı-lacivertlilerin bir diğer stoper adayı ise ezeli rakibi Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Paris Saint-Germain'in Slovak stoperi Milan Skriniar.

500 BİN EURO ÜZERİNE ÇIKTI

Fransız ekibinden senelik 10 milyon euro kazanan Skriniar'ın sezonun ikinci bölümünde alacağı maaş; 5 milyon euro.

Galatasaray, PSG'ye 'yarı yarıya ödeyelim' teklifinde bulundu.

FENERBAHÇE RAKAMIN ÜZERİNE ÇIKTI

Fenerbahçe ise Galatasaray'ın teklifinin üstüne çıktı ve Fransızlara '3 milyon eurosunu biz ödeyelim, 2 milyon euroyu siz verin' dedi.

PSG bunu henüz kabul etmiş değil. Skriniar'ın önceliği İtalya ancak henüz istediği teklif gelmedi.

F.Bahçe'nin 500 bin euro daha artış yapacağı da öğrenildi.

KARİYERİNDE 423 MAÇA ÇIKTI

Kariyerinde 423 karşılaşmada görev alan Skriniar bu periyotta 25 gol atıp, 7'de asist üreterek toplamda 32 gole etki etti.

Slovak milli takımında da 77 maça çıkan tecrübeli stoper 3 gol atma başarısı gösterdi.

SADECE 5 MAÇ OYNADI

Paris Saint-Germain'de teknik direktör Luis Enrique ile sorun yaşayan Skriniar, bu sezon Ligue 1'de sadece 5 maça çıktı ve 381 dakika sahada kalabildi.

Slovak stoper, Şampiyonlar Ligi'nde ise hiç şans bulamadı.