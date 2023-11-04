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Süper Lig'in 11. haftasında İsmail Kartal'ın ekibi Fenerbahçe ile Abdullah Avcı'nın yönetimindeki Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Trabzonspor 3-2 kazandı ve 26 yıl sonra Fenerbahçe deplasmanındaki ilk galibiyetini almış oldu.

Konuk ekip Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri; 10. dakikada Paul Onuachu, 46. dakikada Berat Özdemir ve 47. dakikada Nicolas Pepe kaydetti.

Fenerbahçe'nin gollerini ise 61 ve 90. dakikalarda 2 ayrı penaltıdan Dusan Tadic kaydetti.

Fenerbahçe'den ilk tepki

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 yenilmesi sonrası sarı- lacivertli kulüpten ilk tepki Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu'ndan geldi.

"Ne yaparsanız yapın şampiyon olacağız"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Komsuoğlu, ikinci paylaşımında ise "Yusuf Günay'ı Fenerbahçe maçlarına da bekleriz! Şapkasız, saklanmadan!" dedi.

İşte Sertaç Komsuoğlu'nun paylaşımı:

"Artık bu düzenin net bir şekilde değişmesi gerekiyor"

Öte yandan Trabzonspor cephesi de hakemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Video Yardımcı Hakem (VAR) kararlarına tepki gösterdi.

Doğan, şu ifadeleri kullandı:

Biz de kendilerini Trabzon’da aynı şekilde ağırlayacağız. Trabzonspor bugün sahada iyi mücadele etti. Fenerbahçe de gereken mücadeleyi ortaya koydu. Fakat Türk Futbolu'nda başka şeyler gelişiyor. İnanılmaz hareketler oluyor, inanılmaz VAR kararları oluyor. Ben daha önce konuşmak istemedim ama bazı şeyleri zorluyorlar. Trabzonlular öyle zorlanacak insanlar değiliz.

Artık bu ahlaksızlığın, terbiyesizliğin bitmesi lazım. VAR’da oturan arkadaş bundan sonra hakemlik yapabilecek mi? Eğer hakemlik yapacaksa, bunu kimin onayı ve rızasıyla yapacak bunu da merak ediyorum. Pendik maçından sonra konuştuğumuzda, orada da bir hakem sahtekarlığı; saha kenarına geliyor hakem 'Ben gördüm' diyor, vurduğunu, dirsek attığını söylüyor. Ama pozisyonda dirsek diye bir şey yok. Biz bu hakemlere güveniyoruz. Bu dediklerim bizim için değil, Fenerbahçe için, Galatasaray için de geçerli. Kimse sahada bunları istemiyor. Kimse, kimsenin hakkının yenmesini istemiyor. Ben asla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş’ın hakkının yenmesini istemem. Ben hakkım olmayan hiçbir şeyi istemiyorum. Onlar da istemiyor biliyorum. Kim bu operasyonu yapan sahtekarlar?