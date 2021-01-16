Fenerbahçe'den taraftarları heyecanlandıran 'Mesut Özil' paylaşımı

Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşım yapıldı.

Fenerbahçe, uzun süredir merakla beklenen Mesut Özil transferi için ilk "Resmi" sinyali verdi.

Sarı-lacivertliler Twitter hesabından "Gel Gündüzle Gece Olalım..." şeklinde bir paylaşım yaparak Mesut Özil ile anlaşma yapıldığını da gözler önüne serdi.

"GEL GÜNDÜZLE GECE OLALIM"

Tarkan'ın "Gül döktüm yollarına" şarkısında "Gel Gündüzle Gece Olalım." mısralarının sonrasında taraftarların da çok sık kullandığı "Gel beraber mesut olalım" ifadeleri geliyor.

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları da, Mesut Özil için yapılan paylaşıma kısa sürede büyük ilgi gösterdi.

MESUT ÖZİL'DEN FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMINA CEVAP

Öte yandan Mesut Özil de Fenerbahçe Twitter hesabından yapılan bu paylaşımı karşılıksız bırakmadı.

Özil, paylaşımı alıntılıp sarı-lacivert kalp ve kum saati emojisi koydu.