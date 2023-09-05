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Fenerbahçeli Fred, eşiyle birlikte Ayasofya’yı gezdi Abone Olun

Fenerbahçeli Fred, eşiyle birlikte Ayasofya’yı gezdi Fenerbahçe'nin İngiliz devi Manchester United'dan transfer ettiği yıldız oyuncu Fred eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.

ensonhaber.com Fenerbahçe geçtiğimiz aylarda Brezilyalı futbolcu Fred ile 1 yılı opsiyonlu 5 yıllık anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Transferi taraftarlar arasında büyük heyecan oluşturan yıldız oyuncu İstanbul'u keşfetmeye başladı. Fred, eşiyle birlikte Ayasofya ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. "Merhaba İstanbul" Sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşımda bulunan Brezilyalı yıldızın eşi Monique Salum, "Merhaba İstanbul" ifadelerini kullandı. İngiliz ekibi Manchester United'dan 9.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan 30 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, 30 Haziran 2027 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. 4 maçta forma giydi Başarılı oyuncu bu sezon Sarı-Lacivertli takım ile 4 maçta forma giydi ve 355 dakika sahada kaldı.

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