Fenerbahçeli Fred: Hatalar yaptık, bunları düzelteceğiz Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de Fred açıklamalarda bulundu. Fred yaptığı açıklamada hataların kısa sürede düzeltileceğini belirtti.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor engelini 3-2'lik skorla geçti.

Sarı-lacivertlilerin galibiyetini Fred değerlendirdi.

"Bizim için savaşmak önemliydi"

İşte Fred'in açıklamaları:

Takımımın göstermiş olduğu performanstan dolayı çok mutluyum. Zor bir maç oldu. Rakibimiz kaliteliydi. Maç içerisinde geri düştük ama dönmesini bildik. Hatalar yaptık, bunları düzelteceğiz. Bizim için savaşmak önemliydi. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum.

"10 maçlık seri iyi, doğru yoldayız"

Bizim adım adım gitmemiz gerekiyor. 10 maçlık iyi bir başlangıç yaptık. Her maçın farklı bir hikayesi var. Fenerbahçe'ye karşı her rakip kazanmak istiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Doğru yoldayız. Ancak, kazanmaya ve her maçı kazanmak için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor.

"Herkes forma için savaşmalı"