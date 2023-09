Fenerbahçeli Fred: Hatalar yaptık, bunları düzelteceğiz

ensonhaber.com

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5'inci haftasında Antalyaspor engelini 3-2'lik skorla geçti.

Sarı-lacivertlilerin galibiyetini Fred değerlendirdi.

"Bizim için savaşmak önemliydi"

İşte Fred'in açıklamaları:

"10 maçlık seri iyi, doğru yoldayız"

Bizim adım adım gitmemiz gerekiyor. 10 maçlık iyi bir başlangıç yaptık. Her maçın farklı bir hikayesi var. Fenerbahçe'ye karşı her rakip kazanmak istiyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Doğru yoldayız. Ancak, kazanmaya ve her maçı kazanmak için savaşmaya devam etmemiz gerekiyor.