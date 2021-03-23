Fenerbahçeli iki oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

"İRFAN CAN VE NAZIM SANGARE SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARLDI"

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada,"A Millî Takımı’mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.