Euro
9.4145
1.68%
Dolar
7.8985
1.5%
Altın
438.58
1.02%
Borsa
1.377
-0.13%
Bitcoin
439.679
0.19%
EXEN Coin
12.43
-4.16%
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Fenerbahçeli iki oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı

    Fenerbahçeli iki oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2021 - 22:51
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 23:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçeli iki oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı

    2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Nazım Sangare ile İrfan Can Kahveci aday kadrodan çıkarıldı.

    "İRFAN CAN VE NAZIM SANGARE SAKATLIĞI NEDENİYLE KADRODAN ÇIKARLDI"

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada,"A Millî Takımı’mızda İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare sakatlığı nedeniyle, kadrodan çıkartıldı. İki oyuncu da takımın kampta olduğu Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

    A Milli Takım, yarın Hollanda, 27 Mart'ta Norveç ve 30 Mart'ta da Letonya ile karşılaşacak.

    Fenerbahçeli iki oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir