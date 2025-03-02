Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı muhtemel ilk 11'i

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Süper Lig'de kritik mücadele...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

10 MAÇTIR MAĞLUP OLMUYOR

Resmi maçlarda bu yıl yoluna namağlup devam eden Fenerbahçe, ligde 10 maçtır mağlup olmuyor.

Son olarak deplasmanda Galatasaray ile berabere kalan sarı-lacivertliler, bu süreçte 2 beraberlik 8 galibiyetle 26 puan topladı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 58 puanla 2. sırada giriyor. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun ekibi ise haftaya 30 puanla 12. sırada giriyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: İrfan Can, Çağlar, Skriniar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Petrusenko, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio

MOURİNHO KULÜBEDE OLAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Galatasaray derbisinin ardından 2 maç ceza alan Portekizli teknik adam, cezasının ilkini kupadaki Gaziantep FK maçında çekti.

Antalyaspor karşısında cezasını tamamlayacak Mourinho, ligde Samsunspor müsabakasıyla takımının başına geçecek.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlık sebebiyle Diego Carlos, İsmail Yüksek ve Levent Mercan, zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.

3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerde Filip Kostic, Mert Hakan Yandaş ve Çağlar Söyüncü, kart görmeleri durumunda Samsunspor müsabakasında takımlarını yalnız bırakacak.

BELÖZOĞLU KULÜBEDE OLACAK

Ligin 24. haftasında Adana Demirspor maçında kırmızı kart görüp 1 maç ceza alan ve geçen haftaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlayan Belözoğlu, Fenerbahçe müsabakasında takımın başında yer alacak.

ANTALYASPOR'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe maçında sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt, Emre Uzun ve Bahadır Öztürk ile sarı kart cezalısı Jakub Kaluzinski forma giyemeyecek.

58.RANDEVU

Fenerbahçe, Süper Lig'de Antalyaspor ile 58. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 57 lig mücadelesinde Fenerbahçe 38 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez evinde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 23'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 64 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA YENİLMEDİ

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 7 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

5 MAÇTIR RAKİBİNİ YENİYOR

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 11 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.