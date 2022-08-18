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- Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı 11'i belli oldu
- Haber Merkezi
- 18.08.2022 - 21:07
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma D Smart platformundan canlı yayınlanacak.
Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.
Fenerbahçe'nin 11'i
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Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.